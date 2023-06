KEMEL: Ztráta voličů

Jak dopadlo srovnání, o kolik voličů by vás připravila smlouva s USA a o kolik válka s Ruskem?

To zvyšování státního dluhu je tak stereotypní dřina. Nedalo by se to nějak zautomatizovat?

Ano, Slovensko bude hledat prezidenta. Slibte mi, že to neřeknete Babišovi...

To jsou strašný nervy, číst vlastní noviny. To bych nepřál ani svému úhlavnímu politickému nepříteli...

Omlouvám se, sirky sice mám, ale mám už úplně oškrtaný škrkátko...

Vy jste posel dobrých zpráv? To jsme kolegové. Já jsem posel těch špatných...

To víte, že bych vás rád pozval na Hrad. Jen zatím nevím, jak to navlíct, abych nesnížil vážnost úřadu...

A teď mě omluvte, za hodinku mám děkovačku v Lidlu...

Díky deficitnímu rozpočtu jsme vyspělou civilizací. Ať si ho zkonsolidují primitivní civilizace, co přijdou po nás...

Nech ho být, Fando. Ministr financí nemá na výběr. Buď odrbe lidi, nebo stát...

Vy máte vyrovnaný rodinný rozpočet? Že vám není hanba takhle okrádat vlastní děti!

Po několika deci tichého vína je prý v novém logu možné vidět okvětní plátky růže...

Mám pro tebe dobrou zprávu. Do vzdělání má jít o 30 miliard míň, takže přestává být prioritou...

Hřbitov je nezvratitelným důkazem, že na dluh ani bez dluhu nelze žít věčně...

Rád bych vás o víkendu pozval na milej happening. Budou se tam škrtat mandatorní výdaje...

Vyfiltrovat všechny dezinformace by bylo škoda. Co by pak zůstalo z milostné poezie?

Rozhodně byste měl rezignovat. Na rozpočtovou odpovědnost nakonec rezignovali všichni ministři financí...

Chci rozpoutat cenovou válku mezi obchodními řetězci. Ale jsou to zatracení chcimíři...

Blaničtí rytíři jsou připraveni vyrazit. Polovina proti paní ministryni, polovina na její podporu...

Proboha, Fando, pusť se toho deštníku drahoty!!!

Já bych s ním neměnil. Myslím, že je snazší miliardu vydělat, než škrtnout...

Náš řetězec oslavuje snížení DPH některých potravin. Do cen se to nepromítlo, ale nabízíme welcome drink...

Jsem na tebe pyšnej, synku. Díky tvým skvělým studijním výsledkům jsi byl přijat na školu života...

Podpisem smlouvy s USA berete na sebe odpovědnost za oběti válečného konfliktu ve Sněmovně...

Co tu kopii kalendária pražského orloje svěřit nějakému renomovanému karikaturistovi?

Až pojedete na nákup potravin do zahraničí, tak si tam prostě kupte i noviny!

Pořád jenom peníze, peníze... Kdy jste si naposledy škrtnul jen tak pro radost?

Je to s ním stále horší, pane doktore. Když mu přijde důchod, tak se dojme a chce si ho pohladit...