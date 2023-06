KEMEL: Vyspělá civilizace

Díky deficitnímu rozpočtu jsme vyspělou civilizací. Ať si ho zkonsolidují primitivní civilizace, co přijdou po nás...

Mám pro tebe dobrou zprávu. Do vzdělání má jít o 30 miliard míň, takže přestává být prioritou...

Vyfiltrovat všechny dezinformace by bylo škoda. Co by pak zůstalo z milostné poezie?