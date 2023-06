KEMEL: Oškrtané škrtátko

Vy jste posel dobrých zpráv? To jsme kolegové. Já jsem posel těch špatných...

To víte, že bych vás rád pozval na Hrad. Jen zatím nevím, jak to navlíct, abych nesnížil vážnost úřadu...

Díky deficitnímu rozpočtu jsme vyspělou civilizací. Ať si ho zkonsolidují primitivní civilizace, co přijdou po nás...

Mám pro tebe dobrou zprávu. Do vzdělání má jít o 30 miliard míň, takže přestává být prioritou...

Vyfiltrovat všechny dezinformace by bylo škoda. Co by pak zůstalo z milostné poezie?