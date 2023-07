KEMEL: Michelinská specialita

Ne, to je v pořádku. To je naše specialita. Smažák vyteklej do tvaru michelinské hvězdy…

Vtipy Miroslava Kemela Ne, to je v pořádku. To je naše specialita. Smažák vyteklej do tvaru michelinské hvězdy...

Rusko bylo k válce Ukrajinou vyprovokováno. Stejně jako v roce 1956 v Maďarsku a v roce 1968 v Československu...

Já se ptám: Má v této zemi někdo morální právo chtít po peklu, aby bylo konstruktivní?

Jo, je strašný vedro, ale nakoupit musíme. Tak ne že se zase někam vypaříš!!!

Z rozhodnutí soudu plyne, že neposkvrněné početí není sexem, takže není podmíněno souhlasem...

Sex bez souhlasu je trestnej čin. Nevíš, jak je to se sexem bez orgasmu?

Čeká nás ještě hodně práce. Zbavit rozpočtovou odpovědnost nálepky sebevražedného terorismu...

Musím přiznat, že jste mě inspiroval. Chtěl bych napsat román Snesitelná těžkost nebytí...

Já bych si od úspornýho balíčku raději moc nesliboval. Rozhodně je lepší být v balíku

Vaše členství v NATO je nevyhnutelné, ale vyválčit to s Ruskem a USA budete muset sami...

A teď mě omluvte, povinnost volá. Jsme ve válce s vedrem...

Všichni jsme v zákeřné válce. Vy s Ruskem, my sami se sebou...

Upozorňuji vás, že se dopouštíte šíření poplašné zprávy!

Hlavně na tu dluhovou brzdu nedupni teď. Je na nás nalepenej kamion mandatorních výdajů!

Ty hledíš do budoucna s nadějí, Fando? Tak ať tě nikdo moc nevidí, nebo dají naději do vyšší sazby!

Au, ježku! Ty jsi typickej chciválek!!!

Mamutí pošta

Tak jak ses rozhodnul, Fando? Budeš se víc bát vítězství Ruska, nebo jeho porážky?

Jak dopadlo srovnání, o kolik voličů by vás připravila smlouva s USA a o kolik válka s Ruskem?

To zvyšování státního dluhu je tak stereotypní dřina. Nedalo by se to nějak zautomatizovat?

Ano, Slovensko bude hledat prezidenta. Slibte mi, že to neřeknete Babišovi...

To jsou strašný nervy, číst vlastní noviny. To bych nepřál ani svému úhlavnímu politickému nepříteli...

Omlouvám se, sirky sice mám, ale mám už úplně oškrtaný škrkátko...

Vy jste posel dobrých zpráv? To jsme kolegové. Já jsem posel těch špatných...

To víte, že bych vás rád pozval na Hrad. Jen zatím nevím, jak to navlíct, abych nesnížil vážnost úřadu... 1 / 26