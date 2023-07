Číňané mají vlastní konkurenci pro Windows. Nabízejí ji zadarmo

Hlavní výhodou open source softwaru je fakt, že zdrojový kód je volně přístupný a že jej může každý libovolně upravovat a měnit za účelem vývoje daného systému či programu. Většina takto nabízených aplikací je tedy spravována komunitou a nabízena uživatelům zadarmo. To platí klidně i v případě celých operačních systémů, které jsou alternativou k Windows od Microsoftu, jako je to u platformy OpenKylin.

I když se to nemusí na první pohled zdát, platby za software se mohou vyšplhat do astronomických částek. Obzvláště to platí ve chvíli, kdy spravujete nějakou velkou firmu či dokonce celé město. Své o tom ví například i německý Mnichov, který se rozhodl již dříve přejít na bezplatnou alternativu Windows, na Linuxu by tak měly běžet všechny městské počítače. Ušetřil tak vyšší desítky milionů eur, tedy v přepočtu miliardy korun.