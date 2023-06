Otec internetu oslavil 80. narozeniny

Na jeho základě jsou přenášené informace na začátku celého procesu rozděleny do paketů a na konci složeny do původního celku. Druhý protokol se jmenuje Internet Protocol (IP) a má zjednodušeně řečeno na starost, aby pakety nezabloudily a dokázaly v pořádku projít různými typy sítí.

Poprvé byly protokoly TCP/IP v praxi testovány v polovině sedmdesátých let a poté, co uspěly, se na přelomu dekády vydaly do světa. Krátce s nimi koexistovala i původní norma NCP, ale od začátku roku 1983 se protokoly TCP/IP staly oficiálním standardem testovací sítě ARPANET, z níž se po oddělení čistě vojenské sítě MILNET postupem času vyvinul dnešní internet.

V roce 2010 získal cenu za celoživotní dílo v asi nejstarší a nejznámější internetové soutěži západního světa Webby Awards. V minulosti vstoupil také do internetové síně slávy Internet Hall of Fame organizace Internet Society. Cerf, který je od útlého věku nedoslýchavý, je také známý svým elegantním stylem oblékání. Na veřejnosti prakticky nebývá spatřen jinak než v třídílném obleku, což je v prostředí informačních technologií, kde se nosí především neformální oblečení, poněkud neobvyklé.

Počátkem 90. let založil a řídil neziskovou organizaci Internet Society (ICOS), která sdružuje několik tisíc síťových inženýrů a expertů zabývajících se vývojem internetu. V roce 1994 se Cerf do MCI vrátil. V letech 2000 až 2007 byl předsedou Internetového sdružení pro přidělování jmen a čísel (ICANN).

„V současnosti pozorujeme mnoho škodlivých věcí, které se v online prostředí dějí, a také kroky, kterými na ně chtějí reagovat některé vlády. Jejich motivace mohou být pochopitelné, ale svými postupy nemusejí nutně dosáhnout výsledků, které by se nám všem líbily. Proto je dnes naším úkolem přijít na to, jak ochránit svobodu, prospěšnost a otevřenost internetu a zároveň pracovat s faktem, že existují lidé, které jiní lidé přes toto médium zraňují, často napříč hranicemi mezi státy,“ řekl před nedávnem Cerf.

To se po pár letech skutečně podařilo, i když se to neobešlo bez problémů. Na objednaný router – tedy na bránu do světa internetu – čekali více než půl roku, po doručení navíc zjistili, že součástí balení není kabel nezbytný pro propojení směrovače a modemu. Na další objednávku by čekali opět šest měsíců.