Facebook smazal příspěvek „Ježíš zemřel, abychom mohli žít“. Prý šlo o nenávistný projev

Hallowell, bývalý redaktor webu The Blaze a zapálený křesťan, sdílel v dubnu na Facebooku příspěvek, v němž napsal: „Ježíš zemřel, abychom mohli žít“.

Nic kontroverzního, pro křesťany jde o samou podstatu víry, řekl by si člověk.

„Jasně se ukazuje, že posuzování toho, jestli je určité vyjádření za hranicí přijatelného či nikoliv, má svá úskalí,“ podotkl server Reclaim The Net, který o případu informoval.

„Ať už s rozhodnutím souhlasíte, anebo ne (jak už to bývá v případě náboženských přesvědčení), co je na příspěvku nenávistného?“ otázal se web. „Pokud ona věta něco vyjadřuje, pak je to nesobeckost a obětování se ve prospěch druhých,“ dodal.