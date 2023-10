Hackeři zaútočili na Air Europa a získali údaje o platebních kartách klientů

Klienti španělské letecké společnosti Air Europa by se měli mít na pozoru. Hackerům se podařilo proniknout do počítačových systémů aerolinek, ze kterých získali citlivé údaje o cestujících, a to včetně dat o platebních kartách.

Foto: Borja Suarez, Reuters Ilustrační foto