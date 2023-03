U Sokolova to bylo jinak, ale Čechoslováci bojovali hrdinně

U Sokolova se 8. a 9. března 1943 poprvé do bojů s Němci dostali příslušníci 1. československého samostatného praporu pod vedením Ludvíka Svobody. Tvrdá bitva, ve které padl jeden z velitelů Otakar Jaroš, byla za komunistů opěvována, o čemž svědčí velkofilm Otakara Vávry nebo to, kolik ulic nese jméno Sokolovská. To však nic nemění na významu bitvy a hrdinství vojáků, i když vše je trochu složitější.

Foto: ČTK Otakar Jaroš, který padl u kostela v Sokolovu