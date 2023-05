Tajemný zmrzlík z Vamberka: Mumie, která straší mnohé dodnes

„Stojí opřen o kamennou zeď a zčernalá sesychající kůže mu v obličeji vycenila děsivý škleb. Je i ve své neživosti statný, hrozivý, a dokonce jakoby nemrtvý. Stojí tu, co stráž nad smrtí ostatních, a čeká. Čeká, až přijde znovu čas, kdy budou lidé potřebovat hrdiny,“ píše badatel Leoš Drahota na webu Moskyt .

Podle pověsti z Rychnova nad Kněžnou, kterou zachytil spisovatel Stanislav Dvořák, přicházeli tito nezmaři na svět výhradně v neděli a rodili se v „košilce“. Pokud ji z nich porodní bába sloupla a spálila, vyrostli v obyčejné lidi. Když ji však zašila novorozeněti do podpaží, stal se z chlapce muž nadlidské síly, jenž se dožil dvojnásobku obvyklého věku a jehož tělo po smrti nezetlelo. Občas se dokonce znovu probralo k životu, což se v 17. a 18. století údajně stávalo.

Také náhodná mumifikace ve vhodných přírodních podmínkách - mrazem, vysušením v písku, bez přístupu vzduchu v bažině - je známý proces. A uměle zachované lidské ostatky, jež nepodlehly rozkladu, se taktéž stávaly zázračnými amulety: práškem z rozemletých mumií se léčilo vše od zánětů přes kašel po bolestivou menstruaci. Mumiemi se hnojily pole a vinice, sloužily jako přísada do barevných pigmentů (ceněná načervenalá mumiová hněď), vyráběly se z nich vonné tyčinky a františky.

Když nastal vytoužený mír, nebyla situace o moc lepší. Zpustlá pole ležela ladem, lesy zamořili lapkové. V Čechách a na Moravě chyběli kněží a učitelé, neboť po Bílé hoře vynuceně opustila zemi duchovní elita národa. Šířilo se opilství a nemoci, vládla surovost a nevědomost. Rekatolizační kněží, jež urychleně vysílaly do světa katolické semináře, nedokázali čelit hlubokému mravnímu úpadku. Jak popsal Josef Veselý v rozhlasovém seriálu Toulky českou minulostí, nastoupila „generace znající víceméně jenom krev a pustošení, generace otrlá i zubožená, vyrostlá takřka bez škol, bez víry a ideálů“.

Objev vamberského fexta zaznamenal tamní kronikář Josef František Král, který se v roce 1890 účastnil kontroly stavu krypty farního kostela sv. Prokopa. Stavební dělníci v ní tehdy našli rakve s mumifikovanými ostatky sedmi dětí a třiceti devíti dospělých, mezi nimi i jednu hodně zvláštní mužskou mumii: měřila bezmála dva metry a k věčnému odpočinku byla uložena vestoje, jako by ostatní chránila.

Nejodvážnější - možná nejopilejší - z nich skutečně vzápětí mumii ke stolu dotáhl, přítomní však pod jejím přízračným, rozšklebeným úsměvem jaksi ztratili chuť k přípitku. Zábava ochladla, a tak vojín odvrávoral s fextem zpět ke kryptě. Znavení dragouni usnuli rovnou na hospodských stolech, aniž by čekali na jeho návrat. Ostatně už se nevrátil. Ráno našli jeho bezduché tělo ležet u hřbitovní zdi, ve tváři divokou hrůzu. A fext - vyschlý a zčernalý - spočíval opřen o svůj pilíř v kryptě, svíraje v kostlivém pařátu límec utržený z dragounské uniformy…

Ta je méně dramatická, ale stejně záhadná. Barokní kostel svatého Prokopa ve Vamberku byl vybudován v letech 1712 až 1714 na místě dřevěného kostela ze 14. století. Při stavbě vznikla i velká krypta, do které se vstupovalo otvorem umístěným v podlaze kostelní lodi před presbytářem. Z kostí přenesených z původního zrušeného hřbitova v ní bylo vyskládáno osárium.

V kryptě našli útočiště také nově zesnulí vamberečtí bohatí měšťané a kněží. Poslední nebožtík tam byl uložen roku 1787, poté postupně upadala v zapomenutí. Až do zmíněné rekonstrukce v roce 1890, kdy užaslí dělníci zjistili, že rakve místo zpráchnivělých kostí obsahují zachované ostatky.

Podzemní prostor byl totiž vytesaný v jílovité opuce, tudíž dobře izolovaný, a odvětrávací šachty umístěné naproti sobě v něm zajišťovaly cirkulaci vzduchu. Díky příznivému mikroklimatu došlo k přirozené mumifikaci ostatků. To ovšem nevysvětlovalo, proč jedna z mumií spočívá opřená o zeď.

Hrobka byla vyčištěna, rakve uspořádány, část nebožtíků identifikována. Pocházeli z 18. století - se dvěma výjimkami, jež potvrdily náhrobní kameny objevené později v podlaze kostela. Tou první byla hraběnka Magdalena Grambová, zakladatelka tradice slavné vamberské krajky, uložená k věčnému odpočinku už roku 1671. Druhou pak v úvodu zmíněný zeman Bohuslav z Chrastu, zesnulý Léta Páně 1508. Nejenže ho uložili vestoje, navíc byl o dobrých dvě stě let starší než ostatní: to musel být onen fext z pověstí!

Znění přepisu potvrdil historik August Sedláček, upravil však datum: podle něj je před závěrečnou osmičkou vytesána ještě římská desítka (X), takže jde o rok úmrtí 1518, nikoli 1508. A „provodní“ neděle? Určitě znáte koledu Hody, hody do provody: právě té se datace týká. Označuje druhou Velikonoční neděli, která původně ukončovala osmidenní hody. Bohuslav z Chrastu tedy zemřel buď v pondělí 1. května 1508, nebo v pondělí 12. dubna 1518.

Jak naznačují dochované dobové listiny, pravdu měl zřejmě historik Kalousek. V roce 1513 si totiž podělili jmění včetně hradu Vamberk dva bratři: Bohuslav a Karel, s největší pravděpodobností synové „Bohuslava Vamberského z Chrastu a na Vamberce“, který je roku 1523 v seznamu soudních sporů připomínán už jako zemřelý. Zároveň však osoba stejného jména funguje v roce 1543 coby ručitel dluhu, což by potvrzovalo teorii, že náš fext měl stejnojmenného dědice.

Některé otazníky však zůstávají: Kde bylo uloženo Bohuslavovo tělo prvních dvě stě let, že se tak dobře zachovalo? Existovala snad v podzemí původního dřevěného kostela menší krypta, v níž byly stejně příznivé podmínky pro přirozenou mumifikaci a která byla při stavbě nového kostela rozšířena do současného stavu? Archeolog Bohumír Dragoun z Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou to nevylučuje, jak však podotýká, „prokazatelně starší zdivo jsme při průzkumu nenašli“.