Havárie na pařížském aerosalonu zpečetila osud Tu-144

Ukázka byla působivá, stroj pro sto padesát cestujících, dlouhý skoro 66 metrů, ukázal značnou obratnost. Závěrečný manévr však nevyšel . Po naznačeném přistání začal stroj prudce stoupat, přičemž pilot zatahoval podvozek a kachní plochy, ale ve výši 1200 metrů naráz zamířil nosem k zemi. Kozlov se snažil pád vyrovnat, znovu vysunul kachní plochy a opět zvýšil tah čtyř motorů na maximum, to však nevydržela konstrukce. Nejprve se utrhla levá kachní plocha, která narazila do levého křídla. To se odlomilo a pak se rozpadlo celé letadlo., které začalo hořet.

Za nejpravděpodobnější příčinu se považovala Kozlovova snaha o co nejefektnější ukázku, při které překročil konstrukční limity stroje. „Ten den letěl Concorde jako první a poté, co pilot přeletěl vysokou rychlostí, tak prudce přitáhl a začal stoupat do výše asi 3000 metrů. Když stejný manévr provedl pilot Tu-144, přitáhl tak silně, že jsem nevěřil, že by se mohl let srovnat,“ řekl americký zkušební pilot prvního nadzvukového letadla Bell X-1 Bob Hoover.