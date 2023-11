U chalup pozor na rychlé opravy a skryté vady

Zájem o chaty a chalupy znovu ožil, ceny se ustálily a sonda do nabídek ukazuje, že je z čeho vybírat. Ještě před podpisem kupní smlouvy je ovšem potřeba nechat si od odborníka spočítat, kolik to bude stát, dát objekt do pořádku.

Foto: Jindřich Ginter, Novinky Na první pohled velmi pěkná chalupa po rekonstrukci na Sedlčansku. Původní šindel imitují tašky z recyklovaného plastu. Ilustrační foto.

Článek Zajímavá je například nabídka chalupy v osadě nedaleko šumavského městečka Stachy. Pozemek takřka 900 metrů čtverečních, užitná plocha 230 metrů, cena 2 750 000 korun. V roce 2021 se srovnatelné chalupy prodávaly za 3,5 milionu. „Jedná se o tradiční šumavskou chalupu ve tvaru L s obytnou a hospodářskou částí. Nemovitost je v původním stavu, ale interiér prošel větší rekonstrukcí,“ uvádí na serveru Sreality.cz makléř Josef Rychtář z RE/MAX Profil. Voda se bere ze studny, odpad jde do septiku, elektřina je zavedena. Interiér sice prošel částečnou rekonstrukcí, jak je patrné i z fotografií, přesto je potřeba s odborníkem pečlivě zkontrolovat, zda nešlo jen o rychlou akci před prodejem. Mimo jiné proto, že střecha je původní a zjevně už vyžaduje minimálně výměnu krytiny. A opravdové rekonstrukce se začínají od střechy. Další náklady si vyžádají minimálně venkovní omítky. Na zateplení dá stát dotaci jen pro jeden dům U chalup i s novou nebo zánovní krytinou je nutné pečlivě kontrolovat stav krovů, neboť někteří prodávající jsou schopni položit novou krytinu na rozpadající se trámy. Dále je potřeba obecně vzít v potaz, že případná vlhkost stěn a plísně se po možná nedávném sanačním nátěru a vymalování a častém větrání během podzimu neukáže a projeví se až během zimy. Obzvláště jestliže se do objektu jezdí jen na víkendy a netemperuje se v něm. Často se najde nějaký háček Za pozornost stojí chalupa s uzavřeným dvorem na začátku Šumavy v obci Bušanovice s pozemkem o velikosti 1255 m2 za 2 280 000 Kč. Stojí u ní i torzo stodoly a srdcem chalupy je světnice s pecí. V ceně jsou náhradní tašky na střechu hlavní budovy. Rekonstrukce střechy je totiž nevyhnutelná. Takzvaným ležákem v nabídce je chalupa 110 m² s pozemkem v Borotici na Příbramsku za 3,2 milionu korun. Prodává se už dva roky. Jako možná lepší volba se v katastru obce jeví nabídka chaty 43 m² s pozemkem 416 m² za 1,2 milionu korun. Stojí uprostřed lesa, jen necelý kilometr od Slapské nádrže. Také ovšem vyžaduje rekonstrukci. Naopak ve velmi pěkném stavu je kamenná chatka 35 m² s pozemkem 263 m² v chatové osadě U Kotliny v Sedlčanech za 800 tisíc korun. Je ale bez elektřiny a voda je rozvedena pouze užitková systémem plastových trubek podél plotu. Ještě poloviční rozlohou je chatka v osadě U Martínka u Písku s výhledem na řeku Otavu a pozemkem 316 m². Stojí 1150 000 korun a má tu výhodu, že je v ní zavedena elektřina.