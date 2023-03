Tři ze čtyř Čechů vybírají hotovost jen pro jistotu, nejčastěji jednou do měsíce

„Většina lidí podle průzkumu upřednostňuje bezhotovostní platby. K bankomatu ale i přesto občas chodí, nikoliv ale proto, že by sami chtěli, ale protože někdy zkrátka musí. Na řadě míst totiž stále potřebují peníze ve fyzické podobě a nemají jinou možnost, jak zaplatit,“ uvedl Jiří Suchý z Air Bank, která průzkum společně s agenturou Ipsos realizovala.

Z výsledků také vyplynulo, že dva z pěti Čechů si pro hotovost do bankomatu jdou jednou za měsíc, každý čtvrtý pak jednou za týden. Desetina lidí vybírá z bankomatu zhruba jednou za půl roku. Šest lidí ze sta vyráží k bankomatu pro peníze několikrát týdně a jeden ze sta pak denně.

Nejčastěji vybíranou sumou je částka od jednoho do dvou tisíc korun, zmínilo ji 28 procent dotázaných. Čtvrtina pak jednorázově vybírá od 500 do tisícovky a více než pětina pak od dvou tisíc do pěti tisíc korun. Každý devátý se obvykle spokojí s vybranou částkou 500 korun a 14 procent lidí vybírá nejčastěji více než pět tisíc korun.