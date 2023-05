Spořicí účty: Banky nabízejí až 6 procent ročně, většinou jen na část vkladu

Také další banky současnou výši úrokových sazeb garantují po několik následujících měsíců. Například Komerční banka k navýšení sazby na současných až 5 procent přistoupila na počátku roku a pro zůstatek do 200 tisíc korun ji bude držet alespoň do 30. června. Úrokovou sazbu pět procent také do konce června garantuje Česká spořitelna. Moneta Money Bank od 6. dubna 2023 nabízí produkt Spoříto, přičemž sazbu 5,3 procenta do zůstatku jeden milion korun garantuje do 31. srpna 2023.

Zajímavě úročené spořicí účty nabízejí některé banky i dětským klientům. Například Air Bank má pro děti od osmi do 14 let v nabídce produkt Účet na šetření se sazbou pět procent ročně pro vklady do 250 tisíc korun. Úročení až 6,5 procenta ročně nabízí klientům do 18 let Komerční banka u produktu Spořicí účet Junior, přičemž klient získá základní sazbu čtyři procenta a bonusovou sazbu 2,5 % s garancí do konce června, a to v případě sjednání dětského Doplňkového penzijního spoření.