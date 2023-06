S příjmy má problém vyjít polovina lidí

Mezi důchodci se podíl domácností v potížích meziročně snížil z 57 na 48 procent, přičemž předtím skokově narostl. U zaměstnanců je pak možné naopak sledovat pozvolný růst podílu. Před rokem to bylo 45, nyní je to 49 procent.

Potíže s příjmy deklarovali mezi zaměstnanci především dělníci, a to ze 62 procent. Tento podíl je stejný jako loni, ale o 15 procentních bodů vyšší než přede dvěma roky. Zvolna roste tento podíl i mezi provozními pracovníky, nyní je na 51 procentech. Loni ve stejnou dobu to bylo 47 procent.

Pohoršili si i úředníci. Problém vejít se do svých příjmů má 42 procent z nich, loni to bylo 34. U studentů je to 33 procent, loni v květnu to bylo 18. U podnikatelů a živnostníků pak 38 procent, o tři procentní body více než před rokem.