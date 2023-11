Polovina Čechů neušetří ani dva tisíce měsíčně, ukázal průzkum

Z průzkumu také vyplývá, že ženy spoří méně než muži. Nejvyšší úspory mají obyvatelé Prahy. V hlavním městě je ale zároveň nejvyšší podíl těch, kteří neuspoří nic, je to každý desátý Pražan. Nejspořivější věkovou skupinou, a to jak co do měsíční úložky, tak do objemu úspor, jsou lidé mezi 45 a 53 lety.