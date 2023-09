Na zajištění lepších penzí zbývá jen týden

„Vždy je rozhodující datum, ke kterému bude důchod přiznán, nikoli to, kdy Česká správa sociálního zabezpečení rozhodnutí vydá,“ potvrdil Právu důchodový poradce Martin Kohoutek.

Odejít předčasně do penze, to už sice ve velké většině není finančně výhodné, jako to bylo loni, přesto v některých případech ještě výhoda vzniknout může. Záleží na okolnostech u každého uchazeče zvlášť.