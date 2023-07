Jak na odškodnění za zpoždění na cestách

„Spotřebitelé by si měli být vědomi, že cestování veřejnými dopravními prostředky jim vůči dopravcům přináší významná práva,“ upozornila Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest. Jak zároveň dodala, cestující někdy z neznalosti nebo v důsledku tzv. racionální apatie tato práva neuplatňují nebo na ně rezignují.

Letní sezona je v plném proudu a mnozí z nás při cestách do zahraničí využívají služby leteckých společností. A právě během letních měsíců nejsou výjimkou změny letů či jejich zpoždění.

„V případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů, pokud odlétáte z letiště ležícího na území EU s kterýmkoliv dopravcem nebo z třetí země s evropským dopravcem, má cestující právo na bezplatnou péči v podobě ubytování a občerstvení, zajištění přepravy náhradním letem anebo i na finanční odškodnění, a to za přesně definovaných podmínek,“ shrnula Hekšová.

Pokud vám letecká společnost nabídne náhradní spoj, může být výše kompenzace snížena na polovinu. Pokud je let zrušen, dopravce vám tedy musí poskytnout přesměrování a nezbytnou péči.

Pokud je zpoždění letu natolik dlouhé, že byste museli strávit noc na letišti, máte nárok na ubytování v hotelu a pochopitelně i dopravu do hotelu a zpět na letiště.

Povinností dopravce je vyplatit vám odškodnění do jednoho měsíce od podání žádosti, a to ve formě poukázek nebo jiných služeb, případně přímo v penězích, pokud o to požádáte.