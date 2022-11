Impulzivní nákupy ohrožují peněženky Čechů, na internetu jim neodolají více než dvě pětiny lidí

Slevy a výprodeje ke spontánním nákupům táhnou spíše ženy a co se týče věku, nejčastěji jim neodolají lidé mezi 25 a 34 lety.

A co lidé především spontánně nakupují? Čemu málokdy odolají, když je to "tak levné? Nejčastěji Češi podlehnou, když vidí slevu či výprodej u oblečení, v průzkumu to potvrdily téměř tři pětiny oslovených.