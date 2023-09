Hypotéky zlevňují, ale žádný zázrak to není

Měsíční splátka hypotéky na 3,5 milionu korun sjednané do 80 procent ceny nemovitosti se splatnosti 25 let a průměrnou nabídkovou sazbou 6,1 procenta, klesla o pouhých 180 korun na 22 770 korun měsíčně.

Nejlevnější jsou hypotéky fixované na tři roky. U hypoték do 80 procent zástavní hodnoty nemovitosti (LTV) se průměrná sazba snížila na 6,04 procenta a u hypoték pro mladé do 36 let (LTV nad 80 %) na 6,33 procenta.