Důchodci dostanou v průměru 860 korun navíc

Každý důchod se skládá ze základní čili solidární části a procentní neboli zásluhové části, obě budou od ledna 2023 navýšeny.

Základní výměra je stejná pro všechny důchodce, jedná se o pevně stanovenou část důchodu, na jejíž výši nemá vliv délka doby pojištění ani výše výdělku. Od ledna bude činit 4040 korun, oproti roku 2022 se tak z 3900 Kč zvýší o 140 korun.

Druhou složkou celkové částky důchodu je procentní výměra. Stanoví se individuálně pro každého důchodce a závisí tak na konkrétním průběhu pojištění a výši příjmů. Čím vyšší byly příjmy v rozhodném období a delší získaná doba pojištění, tím vyšší je procentní výměra. O 5,1 procenta se od ledna zvýší u všech druhů důchodů.

Například senior s důchodem 13 tisíc Kč si tak od ledna podle výpočtu MPSV v součtu polepší o 605 korun. Seniorovi s 18 tisíci Kč má penze vzrůst o 860 korun a důchod ve výši 23 tisíc Kč stoupne od Nového roku o 1115 korun.

Zvýšení důchodů náleží už od 1. ledna 2023. S ohledem na to obdrží poživatelé v rámci hromadného zvyšování důchodů samostatně ještě doplatek valorizačního zvýšení za období od 1. ledna do dne předcházejícího dni jejich lednové splatnosti. Tento doplatek bude vyplacen ve stejném termínu a stejným způsobem jako zvyšovaný důchod.

Pokud tedy například žena vychovala dvě děti, pobírá starobní důchod, který v září činil 13 000 Kč a její výplatní termín je 22. den v měsíci, pak jí valorizace důchodu v lednu zvýší penzi o 605 Kč, automaticky se její měsíční penze zvýší i o výchovné 1000 Kč za obě děti a její valorizační doplatek bude podle výpočtu MPSV činit 418 Kč.

V lednu 2023 tedy dostane vyplaceno 15 023 Kč, v dalších měsících potom 14 605 Kč.

O valorizaci důchodu jsou senioři informováni dopisem, který ČSSZ rozesílá vždy od poloviny prosince do poloviny ledna. Stále také platí, že důchodcům starším 85 let se vyplácí navíc dalších 1000 Kč měsíčně, a pokud je někomu 100 let a více, dostává navíc 2000 Kč.

Novinkou výchovné: 500 korun na dítě

Průměrný důchod bude v lednu výrazně navýšen na zhruba 19 500 Kč i v důsledku zavedení výchovného. Příspěvek 500 Kč za každé vychované dítě je největší změnou za mnoho let.

Není určen výhradně pro ženy, nárok má ten z rodičů, který o dítě převážně pečoval, v praxi ale bude v naprosté většině ženám náležet. Ženy, které již starobní důchod pobírají a kterým byl důchodový věk snížen s ohledem na výchovu dětí, obdrží výchovné automaticky bez žádosti podle evidence vychovaných dětí.

Muži, kteří pobírají starobní důchod, musí o zvýšení důchodu za výchovu dítěte požádat. Nárok na výchovné jim vznikne, pokud o dítě či děti pečovali v největším rozsahu. Žádost a čestné prohlášení, kterým toto budou potvrzovat, musí po­dle ministerstva práce podat nejpozději do konce roku 2024.

Příklady zvýšení důchodu přiznaného před 1. lednem

Důchod 2022 Důchod 2023 Zvýšení 12 000 Kč 12 554 Kč 554 Kč 16 000 Kč 16 758 Kč 758 Kč 20 000 Kč 20 962 Kč 962 Kč Zdroj: ČSSZ

Někteří mohou dříve do penze

Předčasně odcházet do důchodu bez krácení penze dosud mohli v Česku jen horníci. Nově budou mít tuto možnost, a to až o pět let, podnikoví hasiči a členové výjezdových skupin a operátoři středisek zdravotnické záchranné služby a také záchranáři horské služby.

Po odpracování 4400 směn, tedy zhruba dvaceti letech, by tito pracovníci mohli chodit na odpočinek o dva a půl roku dříve. Za každých dalších 74 směn by přibyl ještě měsíc až do hraničních pěti let. Plný nárok by tak vznikl zhruba po třiceti letech práce.

Podle novely se také mají od roku 2024 snížit důchody zhruba tří tisícovek někdejších komunistických funkcionářů. Například členů nebo kandidátů ústředního výboru KSČ, předsedů tehdejšího parlamentu i národních výborů, generálních a hlavních vojenských prokurátorů, vybraných vojáků a policistů ve vysokých hodnostech a členů hlavního štábu Lidových milicí.