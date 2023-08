Domácnosti hůře splácejí půjčky

U spotřebitelských půjček činí průměrná částka na jednoho dlužníka téměř 240 tisíc korun, což je o deset tisíc více než o rok dříve. Zvýšil se také počet dlužníků s úvěrem na spotřebu, a to o osmnáct tisíc na 2,31 milionu lidí.

To nepřímo potvrzují firmy. Nový dluh po splatnosti zapsaly ve 2. čtvrtletí letošního roku členské společnosti sdružení Solus do dlužnického registru fyzických osob více než 25 tisícům občanů. To je meziročně o deset procent více. Přibližně polovina z nich ovšem již měla v registru evidovaný dřívější dluh po splatnosti.