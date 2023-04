Digitální peněženka konkuruje hotovosti, používá ji už třetina Čechů

„Ukazuje se, že pro mladší uživatele je digitální peněženka naprosto běžným platebním kanálem, kterému důvěřují. Je to bezpečný mezičlánek mezi jejich bankovním účtem a online platbami. V nejmladší sledované cílové skupině uživatelů od 18 do 26 let využívá digitální peněženku takřka každý druhý,“ uvedl Balázs Judik ze společnosti Barion.