Zoufalí Evropané se vracejí k nejstaršímu palivu, aby se zahřáli

Kromě obav z nedostatku energetická krize také zvýšila růst životních nákladů. Inflace v eurozóně v září poprvé přesáhla deset procent. Domácnosti v regionu se stále častěji dostávají do problémů a musejí volit mezi vytápěním nebo dalšími základními potřebami.

„Jsme zpátky ve starých časech, kdy lidé neměli vytápěný celý dům,“ říká výkonný ředitel britského velkoobchodu s palivovým dřevem Certainly Wood Nic Snell.

„Seděli kolem ohně, využívali teplo z kamen nebo z otevřeného ohně, a pak šli spát. Letošní zimu to bude mnohem častější.“

„V době pandemie lidé začali více investovat do svých domovů. To se nyní samozřejmě vystupňovalo,“ řekl majitel a výkonný ředitel švédské firmy Jesper Svensson.

Objednávky firmě vzrostly více než čtyřnásobně a zákazníci teď musejí na dodávky čekat až do března, zatímco před rokem to byly jen čtyři týdny.

Pro mnoho Evropanů je hlavní starostí udělat vše pro to, aby se v nadcházejících měsících zahřáli. S blížící se zimou je tato starost stále naléhavější a zoufalá snaha o zahřátí může způsobit zdravotní a ekologické problémy.

„Obávám se, že lidé budou pálit cokoliv, co jim přijde pod ruku,“ uvedl vedoucí oddělení kvality ovzduší švédské agentury pro životní prostředí Roger Sedin.

„Můžeme pozorovat velmi vysoké znečištění, když dřevo spalují lidé, kteří nevědí, jak to dělat správně,“ dodává. Pevné částice totiž mohou skončit hluboko v plicích a způsobit infarkt, mrtvici nebo astma, upozorňuje. Riziko je podle něj zvlášť akutní v městských oblastech.

„Obvykle se to stává, když se začne ochlazovat, někdo si řekne ‚aha, měli bychom objednat nějaké dřevo‘. Letos to začalo v červnu“, říká. To je zhruba v době, kdy Rusko snížilo dodávky plynu.