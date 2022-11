Zbrojní průmysl ve východní Evropě vzkvétá díky vyzbrojování Ukrajiny

Bezprostředně po ruském útoku začaly některé východoevropské armády a výrobci vyprazdňovat sklady zbraní a munice ze sovětské éry, s nimiž Ukrajinci uměli zacházet. Bylo to v době, kdy Kyjev čekal na vybavení ze Západu podle standardů NATO.

Chwalek uvedl, že PGZ v roce 2023 vyrobí 1000 přenosných protiletadlových systémů krátkého dosahu Piorun, zatímco v roce 2022 to bude 600 kusů a v předchozích letech to bylo 300 až 350 kusů. Ne všechny nově vyrobené střely jsou určené Ukrajině.

Východoevropský zbrojní průmysl sahá až do 19. století, kdy Čech Emil Škoda začal vyrábět zbraně pro rakousko-uherskou armádu. Za komunismu obrovské továrny v Československu, druhém největším výrobci zbraní ve Varšavské smlouvě, Polsku a dalších zemích regionu vyráběly zbraně pro konflikty, které v době studené války Moskva rozdmýchávala po celém světě.

„Pro Čechy je to velká šance navýšit (zásoby) toho, co potřebujeme, poté, co jsme Ukrajincům předali staré zásoby ze sovětské éry. Můžeme tak ostatním zemím ukázat, že dokážeme být spolehlivým partnerem ve zbrojním průmyslu,“ dodal Landovský.