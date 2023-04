Zálohování PET lahví za dva roky

Připravovaná úprava evropského nařízení o obalech totiž zavádí pro členské státy povinnost zavést zálohový systém v případě, že do roku 2026 nedosáhnou devadesátiprocentní míry zpětného odběru.

Česko se zatím pohybuje okolo 77 procent. Podle informací uvedených serverem Seznam Zprávy by záloha za PET lahev mohla činit pět korun.

Od poloviny února probíhá v pěti městech, ve druhém pololetí se má rozšířit do dalších lokalit. Jeho cílem je otestovat, jak by mohlo v budoucnu povinné vracení těchto obalů do obchodu vypadat.