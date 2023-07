Vyšší daň zdraží naftu možná až v září

U benzínu to bylo do loňského září, u nafty nakonec vláda rozhodla o prodloužení opatření až do konce letošního roku. Vzhledem k tomu, že nafta v Česku zlevnila na jednu z nejnižších úrovní v Evropě, rozhodla se vláda daň na původní úroveň zvýšit již dřív. Argumentovala tím, že do rozpočtu díky tomu přiteče 800 milionů korun měsíčně navíc.