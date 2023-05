Výrobky by se měly dát snáze opravit, státy EU podpořily pravidla

Výrobky by díky novým pravidlům mělo jít snáze opravit a také recyklovat. Země proti návrhu Komise zpřísnily pravidla pro likvidaci oděvů a obuvi. Velkým firmám chtějí zakázat ničení neprodaných oděvů, což je dnes rozšířená praxe. Na firmy střední velikosti by se měl zákaz vztahovat po čtyřletém přechodném období, malé a nejmenší společnosti by měly mít ze zákazu výjimku.