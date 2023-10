Vladimír Mlynář odejde z funkce ředitele pro vnější vztahy PPF

„Práce v PPF byla profesně to nejzajímavější, co jsem v životě dělal. Zejména možnost pracovat s Petrem Kellnerem byla skutečně výjimečnou životní zkušeností. Teď ale přišel čas na nové životní výzvy,“ uvedl ke svému odchodu Mlynář.

Na konci roku opustím PPF, společenství skvělých lidí, s nímž jsem pracoval víc jak třináct let. Když jsem k Petru Kellnerovi v roce 2010 nastupoval, měl jsem strach, jestli přechod z politiky do byznysu zvládnu. Ale našli jsme k sobě cestu velmi rychle a práce s ním byla tím…

Mlynář odpovídal za externí vztahy skupiny 13 let a byl jedním z blízkých spolupracovníků zakladatele a hlavního majitele PPF Kellnera, který zemřel při letecké nehodě v roce 2021. „S Vladimírem jsme se u nejrůznějších projektů skupiny PPF setkávali víc než deset let. Spolupráce s ním byla vždy profesionální a z lidského hlediska velmi obohacující,“ uvedl v úterý výkonný ředitel PPF Jiří Šmejc.

Do skupiny PPF Mlynář nastoupil v roce 2010. Dříve pracoval jako novinář, mimo jiné byl zástupcem šéfredaktora a šéfredaktorem týdeníku Respekt. V roce 1998 vstoupil do politiky, kde působil až do roku 2005 jako ministr bez portfeje nebo informatiky a jako poslanec za Unii svobody. Rovněž byl šéfporadcem předsedy vlády ČR. V letech 2008 až 2009 pracoval pro telekomunikační společnost Telefónica O2.