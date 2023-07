Tescoma dostala od ÚOHS pokutu 64 milionů, obchodníkům nařizovala minimální ceny

Český výrobce a prodejce kuchyňských potřeb Tescoma dostal od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pokutu téměř 64 milionů korun za to, že několik let stanovoval svým odběratelům minimální ceny, čímž porušil česká i unijní pravidla hospodářské soutěže. Jelikož Tescoma s úřadem spolupracovala na narovnání, byla jí výše pokuty významně snížena. ÚOHS to uvedl v úterý v tiskové zprávě.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto