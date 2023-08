UBS měla díky převzetí Credit Suisse rekordní zisk

UBS ve čtvrtečním sdělení zároveň uvedla, že chce plně integrovat švýcarské bankovní aktivity Credit Suisse do své skupiny. Název Credit Suisse v příštích letech zanikne.

Plné pohlcení domácích bankovních aktivit Credit Suisse ve Švýcarsku zřejmě narazí na odpor, neboť by mohlo způsobit ztrátu tisíců pracovních míst, upozornila agentura Reuters.

UBS by také mohla oddělit tento podnik a uvést jej na burzu. Domácí část Credit Suisse loni byla zisková, tehdy byla jedinou divizí v černých číslech.

„Oba švýcarské subjekty budou fungovat odděleně až do jejich plánované právní integrace v roce 2024, postupná migrace klientů do systémů UBS by měla být dokončena v roce 2025,“ dodal.