U Loun otevřeli další úsek dálnice D7

Nový čtyřkilometrový úsek dálnice D7 u Chlumčan na Lounsku se v pondělí otevřel řidičům. Navazuje na úsek obchvatu Loun otevřený v září a z druhé strany již také hotový obchvat Sulce. Celá dálnice z Prahy do Chomutova by měla být dostavěna do konce roku 2028, chybí tři úseky ve Středočeském kraji a jeden v Ústeckém.

Foto: Aleš Pelikán, Novinky První auta na novém úseku dálnice D7 u Chlumčan