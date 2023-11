Tykačova Sev.en expanduje do Asie. Kupuje většinový podíl ve vietnamské uhelné elektrárně

Sev.en GI se s AES dohodla na odkoupení 51procentního podílu v uhelné elektrárně Mong Duong 2, která má výkon 1,2 gigawattu. Tímto obchodem tak Sev.en GI vstupuje na asijský trh a stane se významným zahraničním investorem ve Vietnamu, píše agentura Reuters .

„Poté, co jsme se etablovali v Evropě, Severní Americe a Austrálii, vstupujeme nyní na čtvrtý kontinent – Asii. Jako zkušený vlastník a provozovatel podobných elektráren jsme hrdí na to, že můžeme převzít roli provozovatele od AES,“ uvedl v tiskové zprávě generální ředitel Sev.en GI Alan Svoboda.