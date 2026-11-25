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Opatření má navázat na obchodní politiku, kterou Trump prosazuje od svého nástupu do Bílého domu, a současně nahradit část předchozích cel zrušených letos americkým Nejvyšším soudem.
Není zatím jasné, jak vysoká nová cla budou, ani kdy vstoupí v platnost. Podle amerických médií by však měla být přidána k clům ve výši 10 až 12,5 procenta, která Spojené státy zavedly už dříve, píše zpravodajský web Sky News.
Nová cla vycházejí z vyšetřování vedeného podle ustanovení Section 301 obchodního zákona z roku 1974. Úřad obchodního zmocněnce USA zkoumá, zda státní dotace, zvýhodněné financování a další formy podpory průmyslu v zahraničí nevedou k nadměrné produkci, která podle Washingtonu poškozuje americké výrobce.
Dohoda s Čínou vyprší poměrně brzy
Nejcitlivější dopady se očekávají ve vztahu k Číně. Nová opatření přicházejí navzdory nedávnému jednání Trumpa s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem v Šen-čenu.
Obě země sice pokračují v obchodních rozhovorech, spory ohledně průmyslových dotací, vývozu kritických surovin a přetrvávajícího obchodního deficitu však zůstávají nevyřešené. Server stanice BBC připomněl, že dočasná dohoda má vypršet 10. ledna.
Kritici tvrdí, že cla zdražují dovoz a přispívají k růstu cen pro americké spotřebitele. Trumpova administrativa naopak argumentuje, že vyšší ochrana domácího trhu podpoří průmyslovou výrobu a zaměstnanost ve Spojených státech.