Transport ukrajinského obilí způsobuje v Evropě zmatek. Není jasné, komu pomáhá

Právě pozastavení veškerých dovozních cel a dalších omezení, jakým ukrajinské zboží jinak běžně podléhá, je tím, co komplikuje přehlednost evropského trhu. Nikdo nekontroluje ani to, zda se obilné zásilky brázdící Evropu opravdu dostanou, kam mají. „Poté, co obilí překročí hranice Evropské unie, neexistuje žádný způsob, jak zjistit, kam zamíří dál,“ sdělil Novinkám zdroj blízký Bruselu obeznámený se situací, který si ale nepřál být jmenován.