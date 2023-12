Velká část domácností si za dálkové teplo příští rok připlatí

Uhelné teplárny mají na dodávkách tepla do domácností a dalších subjektů s výjimkou průmyslu zhruba 50procentní podíl. U tepla z plynu je podíl kolem 30 procent a zbývajících 20 procent tvoří biomasa a ostatní zdroje.

Zdražování bude napříč republikou různé. Uhelné elektrárny podle Hájka zvednou ceny v rozmezí od šesti až téměř do 30 procent.

„Ty nejvyšší nárůsty jsou tam, kde teplárny loni ani letos ještě nepromítly do cen plně své zvýšené náklady a pokryly je z vysokých cen elektřiny a úspor. Teplárny většinou vyrábějí elektřinu i teplo, takže měly možnost částečně pokrýt nárůst z cen elektřiny. Jenže cena silové elektřiny výrazně klesla, což je sice dobrá zpráva pro spotřebitele, ale současně to snižuje možnost stabilizovat ceny tepla z tepláren,“ vysvětlil Hájek.

Zdražovat nejspíš budou i tzv. biokotelny a další zdroje, které využívají většinově ostatní paliva mimo uhlí a zemní plyn. Jejich ceny by měly podle sdružení stoupnout zpravidla do úrovně inflace, která by podle předpovědi České národní banky pro letošní rok měla být na úrovni 10,8 procenta.