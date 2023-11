Téměř každý desátý nový podnikatel v Česku je z Ukrajiny, nejčastěji ve stavebnictví

„V Česku je zhruba o 360 tisíc více Ukrajinců než před válkou, takže je logické, že se mnoho z nich rozhodne vstoupit do podnikání,“ uvedla analytička společnosti Věra Kameníčková. „Předpokládám, že letošek překoná minulý rok, kdy zde začínalo podnikat průměrně 476 Ukrajinců měsíčně, za celý rok celkem 5 709,“ prohlásila.

Nejvíce se lidé z Ukrajiny pouštěli do stavebnictví. Podnikat v něm začalo 1 919 Ukrajinců, čtvrtina všech nových podnikatelů v tomto odvětví.

Zhruba třetinu (35 procent) začínajících ukrajinských podnikatelů v Česku tvoří lidé ve věku 18 až 30 let, další třetinu (36 procent) věková skupina 31 až 40 let. Pouze jedno procento jsou lidé ve věku 61 let a starší.