Svaz: Čeští zemědělci mají ve skladech o 40 procent víc obilí než před rokem

Do EU se podle MZe dovezlo do ledna letošního roku 3,526 milionu tun pšenice, do ČR to bylo téměř 4000 tun. Mluvčí resortu Vojtěch Bílý uvedl, že v porovnání s celkovou domácí produkcí, která činí zhruba 4,8 milionu tun, je to zanedbatelné množství. Podle svazu zemědělcům v silech zůstává nejvíce pšenice, na skladech je nyní 1,6 milionu tun. Minulý rok v březnu to bylo milion tun.