Strop na ceny energií asi nebude na celou spotřebu, připustil Síkela

Konkrétní podobu novely energetického zákona, kterou už schválil i parlament, má vláda schvalovat začátkem října. Nařízení ale ještě není zcela hotové, podle Síkely se dolaďují právní náležitosti.

Ministr v ČT uvedl, že nepředpokládá, že by se měl měnit samotný strop cen, který je u elektřiny stanoven na 6 Kč/kWh s DPH a u plynu na 3 Kč/kWh s DPH. Prozradil však, že vláda pracuje na variantě, kdy se domácnostem a firmám budou stropovat ceny energií jen do určité spotřeby. „To, k čemu může dojít a pravděpodobně dojde, je to, do jakého množství můžete kompenzovat domácnostem a firmám,“ řekl.

O tomto mechanismu, který má motivovat k úsporám, se diskutuje také na celoevropské úrovni. „Podle předběžných dohod v rámci jednotlivých členských zemí je formulace u domácností taková, že by to nemělo být na úplně celou potřebu. To znamená že by tam měl být nějaký úsporný element, což si myslím, že dosáhneme lehce, protože ty domácnosti už dnes šetří, protože ta cena sama vyvolává jakýsi podnět k úsporám,“ dodal Síkela.

Trh pro elektřinu z plynu by mohl být zvlášť

Evropští ministři energetiky budou v pátek v Bruselu jednat o návrhu opatření, s jejichž konkrétní podobu přijde ve středu Evropská komise (EK). Podle Síkely by se výsledná podoba návrhu ještě mohla rozrůst.

Konkrétně se podle něj diskutuje o tom, že by se zvlášť určovala cena pro plynové elektrárny, kde elektřina vychází kvůli vysoké ceně plynu nejdráž, a zvlášť pro ostatní levnější zdroje.

To, o čem se teď jedná, je oddělení plynu a ostatních zdrojů. Cena by se počítala průměrem cen jednotlivých zdrojů a jejich objemem (podílem na celkové výrobě). Tím pádem by nastalo dramatické snížení cen. Takže by byl zvlášť trh pro energii z plynu a zvlášť pro jiné zdroje, například uhlí, uvedl Síkela.