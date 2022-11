Stížností na telešmejdy přibývá. Často ale nebývají kompletní, tvrdí úřad

ČTÚ eviduje oproti době před zavedením nových pravidel v otázce telemarketingu zvýšený počet stížností. Od začátku července do konce září bylo celkové číslo 229.

„Domníváme se, že je to proto, že spotřebitelé jsou si po medializaci tématu vědomi svých práv i toho, že se na nás mohou obrátit. ČTÚ každou stížnost prověřuje a zjišťuje, zda byl porušen zákon o elektronických komunikacích,“ řekla Novinkám mluvčí ČTÚ Tereza Meravá.

„Z informací, které plynou ze stížností a následného šetření, se nedá konstatovat, že by se mělo jednat o nějakou masově rozšířenou taktiku call center. Popsaný průběh marketingového hovoru ovšem v žádném případě neznamená, že by úřad věc dál nešetřil a neověřoval například i to, zda k podobnému ‚omylu‘ nedochází v podstatě soustavně,“ upřesnila Meravá.