Stavební spoření v bankách nebude

„Možnost, že by stavební spoření mohly poskytovat všechny banky, už v tuto chvíli není na pořadu dne,“ řekl Právu mluvčí jedné z pěti stavebních spořitelen, který si nepřál být jmenován.

Ministerstvo v důvodové zprávě ke konsolidačnímu balíčku uvedlo, že vstup nových poskytovatelů stavebního spoření, tedy bank, by vedl k posílení konkurence a zároveň by to umožnilo poskytovat stavební spoření „nákladově efektivněji“.