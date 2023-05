Stanjura chce zrušit valorizaci výchovného

MF dále vadí, že ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) v novele nezvýšil potřebnou dobu pojištění nutnou pro předčasný důchod ze 35 na 40 let, přestože to avizoval.

MPSV v novele zákona o důchodovém pojištění mimo jiné navrhuje zavedení dočasného mimořádného příspěvku místo mimořádné valorizace. Ten by se vyplácel při růstu cen o pět procent, a to jen do konce roku. Inflaci by pak zohlednila řádná lednová valorizace.