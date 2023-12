Spustí se spící lomy? Vláda chystá nové dálnice, kamene je ale málo

V plánu je přitom výrazné urychlení výstavby a zahájení odkládaných projektů. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) sáhl k možnosti financovat projekty soukromými investory. Začít by tak měla například stavba severní části pražského okruhu, středočeských úseků dálnice D3 z Prahy do Českých Budějovic, modernizace železniční trati z Brna do Přerova nebo stavba vlakového spojení z centra Prahy přes ruzyňské letiště do Kladna.