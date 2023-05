Společnost Packeta, která vlastní Zásilkovnu, je na prodej

Společnost Packeta, která vlastní logistickou firmu Zásilkovna, je na prodej. Shodli se na tom akcionáři Packety. Největší, téměř poloviční podíl ve firmě drží manželé Simona a Jaromír Kijonkovi, kteří jsou připraveni vlastnickou strukturu opustit. Napsaly to Hospodářské noviny (HN). Prodej by podle deníku mohl Packetu ocenit ve vyšších jednotkách miliard korun, transakce by v nejoptimističtější variantě mohla být hotová ke konci letošního roku.

Foto: Profimedia.cz Zakladatelka Zásilkovny Simona Kijonková.

Packeta v prohlášení pro HN uvedla, že se „rozhodla využít dlouhodobě vysokého zájmu investorů a zjistit podmínky, za kterých by mohla využít jejich finanční prostředky a know-how k dalšímu růstu a posílení své tržní pozice". Informace potvrdila i Kijonková. „V současné době probíhají přípravy k oslovení vybraných investorů. Detaily zatím nebudeme více komentovat a ani výsledky nelze v této chvíli jakkoliv předjímat," uvedla. Prodejní proces řídí podle deníku společnosti Corpin a Redbaenk, které působí v korporátním a finančním poradenství, fúzích a akvizicích. Manželé Kijonkovi drží v Packetě 48,6 procenta, svůj podíl loni zvýšili o dvě procenta díky penězům od slovenského miliardáře Martina Kúšika. Téměř 21 procent v Packetě patří e-shopu s parfémy a kosmetikou Notino. Desetiprocentní podíly mají bývalý klíčový programátor Zásilkovny Lukáš Bílek a jindřichohradecký podnikatel Martin Kukačka, který jej dostal výměnou za zapojení svého e-shopu a hostingové služby. Dlouhohodobý zisk Podobným způsobem se před lety ke svému čtyřprocentnímu podílu dostal i dodavatel Štěpán Chytka. Malý podíl v současné struktuře patří také jednateli firmy Petru Vytiskovi. Skupina Packeta dlouhodobě vykazuje provozní i čistý zisk, obrat v roce 2022 zvýšila o 23 procent na 6,1 miliardy korun. Počet přepravených zásilek loni vzrostl o čtvrtinu na téměř 90 milionů. Na konci loňska měla skupina Packeta více než 15 000 výdejních míst ve čtyřech zemích. Objem investic Packety v loňském roce činil 1,2 miliardy korun. Výrazně zvýšila počet Z-Boxů na 6200. Na podzim spustila druhé robotické depo v Rudné, každá druhá zásilka se tak nyní třídí roboticky. Denně dokáže Packeta zpracovat až 1,5 milionu zásilek. Pro skupinu pracuje víc než 2000 lidí včetně brigádníků a externistů.