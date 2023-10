Rusko chce severní mořskou trasou zvýšit prodej LNG a obchod s Čínou

Ruský prezident Vladimir Putin tento týden navštívil Čínu a vyzval ke globálním investicím do severní mořské trasy, které by mohly prohloubit obchod mezi východem a západem.

„Rusko by se mohlo stát hlavním spolehlivým dodavatelem LNG do Číny, vezmeme-li v úvahu projekty, které se v současnosti realizují,“ uvedl Novak.

Podle 30letého kontraktu v hodnotě více než 400 miliard USD (9,3 bilionu Kč) by v letošním roce mělo Rusko plynovodem do Číny dodat 22 miliard metrů krychlových, do roku 2025 by se měla kapacita zvýšit na 38 miliard metrů krychlových ročně.