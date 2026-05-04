Rodina „Samsungů“ zaplatila rekordní dědickou daň

„Placení daní je přirozenou povinností občanů,“ prohlásila v minulosti rodina Leeových, která dědila po smrti předsedy firmy Samsung Lee Kun-heea, jenž zemřel v říjnu 2020. Součástí dědictví byly peníze, akcie nebo třeba umělecké sbírky. Dědickou daň rodina splácela v průběhu pěti let. V neděli zaplatila poslední, šestou splátku.
Část pozůstalosti, jako třeba sbírky umění Pabla Picassa a Salvadora Dalího, byla darována Národnímu muzeu Koreje a dalším kulturním organizacím.
Společnost podle zpravodajského kanálu BBC uvedla, že zaplacená částka odpovídá zhruba jedenapůlnásobku všech příjmů z dědické daně, které Jižní Korea vybrala za celý rok 2024.
Bohatství rodiny Leeových se za poslední rok více než zdvojnásobilo díky poptávce po počítačových čipech pro umělou inteligenci. Podle indexu Bloomberg Billionaires činí rodinný majetek více než 45 miliard dolarů (936 miliard korun). Provozy Samsungu zahrnují elektroniku, těžký průmysl, stavebnictví či finanční služby.
Samsung Group založil v roce 1938 Lee Byung-chul, bylo mu tehdy 28 let. Původně se firma jmenovala jinak a zaměřovala se na oblast přepravy a nemovitostí. Samsung, který v překladu znamená Tři hvězdy, byl jednou z deseti největších obchodních společností, když v roce 1950 začala korejská válka.