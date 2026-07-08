Řidiči Uber Airport stávkují

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„Společnost Uber nám sdělila, že je v jednání s řidiči Uber Airport o platbách za jednotlivé jízdy,“ řekl Novinkám Jiří Hannich, zástupce tiskové mluvčí Letiště Praha. Uber Airport je oficiálním dopravcem letiště.
Podle informací o stávce na Facebooku je důvodem protestu i údajné nespravedlivé přidělování zakázek. Koordinátoři na letišti údajně zvýhodňují vybrané řidiče.
„Informaci o počtu zapojených řidičů nemám, dá se říci, že služba pokračuje v omezeném rozsahu, protože někteří řidiči odmítají jezdit, někteří v jízdách pokračují,“ dodal mluvčí.
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„Jinak situace před terminály je klidná a provoz probíhá úplně normálně. Cestující si případně mohou objednat klasický Uber, rozdíl je v tom, že jim vozidlo nepřijede do prvního pruhu přímo před terminál, ale setkají se s řidičem na expresním parkovišti,“ dodal mluvčí. Podobně to funguje, i pokud cestující zvolí jinou přepravní službu.
Do kdy by stávka měla pokračovat, neměl mluvčí letiště informace.