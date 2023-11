Reuters: ČEZ se vzdává kapacity v plánovaném polském terminálu na LNG

ČEZ se stejně jako řada dalších evropských společností snaží diverzifikovat dodávky zemního plynu. Do loňské invaze ruských vojsk na Ukrajinu se do České republiky dovážel výhradně ruský plyn. Loni si ČEZ zajistil do roku 2027 tři miliardy metrů krychlových roční kapacity v terminálu na LNG v nizozemském Eemshavenu. To představuje až 40 procent roční potřeby Česka.