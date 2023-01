Raiffeisenbank neumožní posílat platby do Ruska a Běloruska

Klienti Raiffeisenbank brzy nebudou moci posílat peníze na bankovní účty do Ruska a Běloruska. Banka přestane od 15. února do těchto zemí provádět odchozí platby. Uvedla to ve středu v tiskové zprávě. Stejné rozhodnutí učinila už dříve Moneta Money Bank.

Foto: Raiffeisenbank a.s. Pobočka Raiffeisenbank