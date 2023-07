Projekt jednoho z nejvyšších mostů v Česku u Plas získal stavební povolení

„Most, nejsložitější část celého díla, se bude stavět samostatně metodou Design and Build, tedy vyprojektuj a postav,“ řekl Právu Miroslav Blabol, ředitel plzeňského Ředitelství silnic a dálnic. „Už na podzim letošního roku vypíšeme výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace a zároveň vlastního mostu - ten by měl být postavený do tří let od uzavření smlouvy,“ sdělil Blabol.

Stavební povolení vydané krajským úřadem počítá s předpjatým železobetonovým monolitickým obloukem s horní mostovkou. „Při tendru bude rozhodující nejnižší nabídková cena, konstrukce může být teoreticky i ocelová. Pak by však musel vybraný zhotovitel do tří let stihnout nejen stavbu, ale i získání nového stavebního povolení,“ vysvětlil Blabol.

Výška: 87 metrů

Dvoupruhový most povede přes řeku a železnici asi 1,3 kilometru jihovýchodně od centra Plas. Délka: 496 metrů. Rozpětí oblouku: 180 metrů. Výška nad hladinou Střely: 87 metrů. Nyní je v Česku nejvyšší Žďákovský most přes Orlickou přehradu - ten se sice klene devadesát metrů nade dnem nádrže, k hladině to však je o nějakých čtyřicet metrů méně. Sky Bridge 721, známá visutá lávka přes horské údolí u Dolní Moravy, se chlubí výškou 95 metrů.

Součástí obou stran mostu budou chodníky, na straně k Plasům se počítá s vyhlídkou. „Určitě to bude turistická atrakce,“ podotkla Eva Kantor Pořádková (Nezávislí pro Plasko), starostka třítisícového městečka. Daleko zásadnější nicméně je, že obchvat odvede tranzitní dopravu, denně tudy projede až deset tisíc vozidel.

Plasy jsou známé nejen monumentálním klášterem - ostatně to, jak most do krajiny zapadne, posuzovali i památkáři -, ale také serpentinami, kterými klesá stávající silnice k řece Střele. Kdo tam někdy jel za kamionem, ví, co to obnáší. „Stávající průtah je prostě problém, na obchvat místní čekají řadu let,“ připomněla starostka.

Peníze jsou

Celá stavba má být kompletně hotová v polovině roku 2027 a bude mít téměř šest kilometrů. Zhotovitele nové silnice, tedy úseků navazujících na přemostění, vybere Ředitelství silnic a dálnic už klasickým způsobem příští podzim. „Máme vykoupeno přibližně pětatřicet procent pozemků, celkem jde asi o sto padesát listů vlastnictví,“ poznamenal Blabol. „Ale do konce léta rozešleme všechny příslušné smlouvy. Zatím se nám žádný zásadní majetkoprávní problém nerýsuje,“ dodal. Tamní radnice je případně připravená s výkupy pomoci.

Most bude odhadem stát kolem miliardy, na stejnou částku vyjde zbytek obchvatu. „S penězi by potíže být neměly. V Plzeňském kraji jsou ještě tři stavby, u nichž se počítá s evropskými financemi. Jde o obchvat Přeštic, Babylonu a právě Plas,“ uzavřel Miroslav Blabol.